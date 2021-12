Roma, tegola Zaniolo: problema muscolare per il centrocampista (Di giovedì 9 dicembre 2021) Infortunio Zaniolo: problema muscolare all’inguine per il centrocampista della Roma. Le sue condizioni Pessime notizie per la Roma durante il match di Conference League contro il CSKA Sofia. Nicolò Zaniolo ha patito un problema muscolare all’inguine ed è stato costretto al cambio, dopo appena 18 minuti di gioco dal suo ingresso in campo. Le condizioni del centrocampista giallorosso, reduce da una lunga serie di infortuni, verranno valutate nel corso delle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Infortunioall’inguine per ildella. Le sue condizioni Pessime notizie per ladurante il match di Conference League contro il CSKA Sofia. Nicolòha patito unall’inguine ed è stato costretto al cambio, dopo appena 18 minuti di gioco dal suo ingresso in campo. Le condizioni delgiallorosso, reduce da una lunga serie di infortuni, verranno valutate nel corso delle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Roma tegola Calcio: Verona, Dawidowicz operato per rottura crociato anteriore Tegola per Tudor, che perde per diverso tempo il difensore VERONA - Tegola per il Verona. Pawel Dawidowicz è stato sottoposto oggi ad artroscopia del ginocchio destro ...la Clinica Villa Stuart di Roma ...

Inter news, Inzaghi perde Correa: i tempi di recupero ... che ha visto i nerazzurri rendersi protagonisti di una grandissima performance contro la Roma di ... e per questa ragione il suo stop rappresenta ancora di più una tegola per Simone Inzaghi. Il tecnico ...

Tegola Verona, stagione finita per Dawidowicz Brutta situazione per il Verona che, nonostante la splendida rimonta contro il Venezia ha perso il difensore centrale Pawel Dawidowicz per tutta la stagione. Il centrale difensivo si è rotto ...

