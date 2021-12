Roma Natale 2021, Panettone Artigianale Personalizzato: la novità di Puro Sud (Di giovedì 9 dicembre 2021) Panettone con canditi o senza? Tradizionale o al pistacchio? Con la glassa o con la guarnizione? Ogni anno il popolo dei ‘panettoni lovers’ si divide irrimediabilmente. Per un Natale che renda felici tutti, arriva la novità di PuroSUD, con oltre 700 combinazioni di Panettone possibili. Il Panettone è il lievitato più amato delle feste e, negli ultimi anni, si sono affermate varianti e combinazioni di ingredienti più o meno fantasiose, rendendo la scelta sempre più difficile. Come per il calcio, che a ogni appuntamento importante ci rende tutti un po’ ‘allenatori’, così l’amore per il Panettone, a ogni Natale, ci trasforma in pasticcieri in erba, pronti a celebrare la versione preferita come la migliore, anzi, l’unica possibile! C’è chi lo ... Leggi su funweek (Di giovedì 9 dicembre 2021)con canditi o senza? Tradizionale o al pistacchio? Con la glassa o con la guarnizione? Ogni anno il popolo dei ‘panettoni lovers’ si divide irrimediabilmente. Per unche renda felici tutti, arriva ladiSUD, con oltre 700 combinazioni dipossibili. Ilè il lievitato più amato delle feste e, negli ultimi anni, si sono affermate varianti e combinazioni di ingredienti più o meno fantasiose, rendendo la scelta sempre più difficile. Come per il calcio, che a ogni appuntamento importante ci rende tutti un po’ ‘allenatori’, così l’amore per il, a ogni, ci trasforma in pasticcieri in erba, pronti a celebrare la versione preferita come la migliore, anzi, l’unica possibile! C’è chi lo ...

