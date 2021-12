Roma, Mourinho: «Non possiamo rischiare certe rimonte. Ringraziamo lo Zorya» (Di giovedì 9 dicembre 2021) José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato al termine del match di Conference League vinto contro il CSKA Sofia José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato al termine del match di Conference League vinto contro il CSKA Sofia. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. VITTORIA – «Non possiamo creare questo tipo di problema per noi stessi, non è possibile avere controllo totale sul match, poi perdiamo palla, abbiamo avuto comportamenti naif. Il primo e il secondo gol subìto sono inaccettabili, poi certo che sono felici e Ringraziamo lo Zorya. Però non è possibile stare sul 3-0 e rischiare con il 3-2». BORJA MAYORAL – «Una delle poche cose che veramente mi è piaciuta, ha avuto qualità con la palla, ha giocato molto bene con le ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) José, allenatore della, ha parlato al termine del match di Conference League vinto contro il CSKA Sofia José, allenatore della, ha parlato al termine del match di Conference League vinto contro il CSKA Sofia. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. VITTORIA – «Noncreare questo tipo di problema per noi stessi, non è possibile avere controllo totale sul match, poi perdiamo palla, abbiamo avuto comportamenti naif. Il primo e il secondo gol subìto sono inaccettabili, poi certo che sono felici elo. Però non è possibile stare sul 3-0 econ il 3-2». BORJA MAYORAL – «Una delle poche cose che veramente mi è piaciuta, ha avuto qualità con la palla, ha giocato molto bene con le ...

