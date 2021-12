(Di giovedì 9 dicembre 2021)- Laha vinto 3 - 2 in casa del Cska Sofia nell'ultimo turno della fase a gironi die, con il Bodo Glimt che non è andato oltre il pari sul campo dello Zorya, ha chiuso il ...

salvione : Roma, le possibili avversarie agli ottavi di Conference League - sportli26181512 : Roma, le possibili avversarie in Conference League: Ecco le squadre che i giallorossi potrebbero affrontare nel pro…

- Laha vinto 3 - 2 in casa del Cska Sofia nell'ultimo turno della fase a gironi di Conference League e, con il Bodo Glimt che non è andato oltre il pari sul campo dello Zorya, ha chiuso il gruppo C ...Lasi qualifica agli ottavi di finale di Conference League grazie al successo sul Cska Sofia: ecco leavversarie . I giallorossi hanno approfittato del ko del Bodo/Glimt sul campo dello ...La Roma è arrivata prima nel girone di Conference League ed evita così i sedicesimi di finale, passando direttamente agli ottavi dove incontrerà una vincente dei playoff tra le retrocesse di Europa Le ...(Agenzia Vista) Roma, 9 dicembre 2021 'Per il prossimo, o la prossima, Presidente della Repubblica serve il consenso della più ampia ...