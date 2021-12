Roma, Borja Mayoral: «Importante arrivare primi. Bel gol» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Borja Mayoral, attaccante della Roma, ha parlato al termine del match di Conference League vinto contro il CSKA Sofia Borja Mayoral, attaccante della Roma, ha parlato al termine del match di Conference League vinto contro il CSKA Sofia. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. GOL E VITTORIA – «Bel gol, bella partita, anche se faceva troppo freddo. Abbiamo fatto una buona partita, alla fine abbiamo faticato un po’, ma l’Importante era vincere e arrivare primi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021), attaccante della, ha parlato al termine del match di Conference League vinto contro il CSKA Sofia, attaccante della, ha parlato al termine del match di Conference League vinto contro il CSKA Sofia. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. GOL E VITTORIA – «Bel gol, bella partita, anche se faceva troppo freddo. Abbiamo fatto una buona partita, alla fine abbiamo faticato un po’, ma l’era vincere e». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Roma, #BorjaMayoral: «Importante arrivare primi. Bel gol» - calciomercatoit : #UECL #CSKASofiaRoma - ?? #Mourinho non ci sta: “Il primo e il secondo gol subito sono errori inaccet… - TuttoASRoma : POST CSKA-ROMA Borja Mayoral: “Sono uno che lavora tanto per se stesso e per la squadra” (TESTO)(VIDEO) - DajeRoma12 : @albese5 @OfficialASRoma @Mayoral_Borja Non è comunque un giocatore della Roma, per ora. Gli altri si. - Stefano_2100 : @Mayoral_Borja Grande prestazione e gol meraviglioso.. ti auguro di trovare presto più spazio in questa squadra, pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Borja La Roma vince a Sofia, è agli ottavi di Conference League Tra i pali tocca a Fuzato mentre a centrocampo dal 1 c'è spazio per il giovane Bove con Borja Mayoral e Abraham in attacco. Sono proprio i due attaccanti a portare la Roma avanti 3 - 0. Sblocca il ...

CONFERENCE LEAGUE. Abraham e Mayoral fanno sorridere la Roma: 2 - 3 al CSKA Sofia e ottavi per Mou Vittoria e testa del girone C per Mourinho e i suoi che passano sul campo del CSKA Sofia grazie alla doppietta di Abraham e al gol di Borja Mayoral . Roma agli ottavi di Conference League in virtù del pareggio del Bodo/Glimt che regala la vetta della classifica ai giallorossi, inutili le reti di Catakovic (75') e Wildschut (93') per ...

Conference League, Abraham e Majoral portano Roma agli ottavi La Roma riparte dalla Conference League, non senza qualche patema. Missione in ogni caso compiuta per i giallorossi, che vincono 3-2 sul campo del Cska Sofia ...

Borja Mayoral: “Prima viene la squadra. Orgoglioso delle parole di Mourinho” Il centravanti spagnolo ha parlato ai microfoni di Roma TV+ nel post partita: le sue parole Borja Mayoral, che oggi ha ritrovato il gol segnando di tacco al CSKA Sofia, ha parlato nel post gara ai can ...

Tra i pali tocca a Fuzato mentre a centrocampo dal 1 c'è spazio per il giovane Bove conMayoral e Abraham in attacco. Sono proprio i due attaccanti a portare laavanti 3 - 0. Sblocca il ...Vittoria e testa del girone C per Mourinho e i suoi che passano sul campo del CSKA Sofia grazie alla doppietta di Abraham e al gol diMayoral .agli ottavi di Conference League in virtù del pareggio del Bodo/Glimt che regala la vetta della classifica ai giallorossi, inutili le reti di Catakovic (75') e Wildschut (93') per ...La Roma riparte dalla Conference League, non senza qualche patema. Missione in ogni caso compiuta per i giallorossi, che vincono 3-2 sul campo del Cska Sofia ...Il centravanti spagnolo ha parlato ai microfoni di Roma TV+ nel post partita: le sue parole Borja Mayoral, che oggi ha ritrovato il gol segnando di tacco al CSKA Sofia, ha parlato nel post gara ai can ...