Roma, attivisti per il clima bloccano la tangenziale Est: traffico bloccato e tensione con gli automobilisti – Video (Di giovedì 9 dicembre 2021) Alcuni attivisti del clima del movimento Extinction Rebellion hanno bloccato la tangenziale Est a Roma, all'altezza dei Campi Sportivi, in direzione dello stadio Olimpico. Indossando dei gilet gialli e con in mano uno striscione si sono seduti fermando il traffico e provocando lunghe code e disagi in un quadrante già congestionato della Capitale. Alcuni conducenti di auto bloccate in coda hanno invertito la marcia, superando lo spartitraffico centrale, con manovre pericolose che hanno causato rallentamenti anche nella direzione opposta. Dopo una ventina di minuti sul posto sono intervenuti degli agenti di polizia che hanno provveduto a liberare almeno una corsia per far defluire il traffico.

Extinction Rebellion blocca la Tangenziale di Roma: è la terza protesta in pochi giorni Extinction Rebellion blocca la Tangenziale di Roma: è la terza protesta in pochi giorni. Ecco tutte le motivazioni.

