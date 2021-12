Roma | apre lo sportello unico dell’Ente nazionale per il microcredito

(Di giovedì 9 dicembre 2021)– E’ stato inaugurato presso gli uffici di Coride in Via Giulio Cesare, 99 aloTerritorialeper il. L’Enteper ilè un Ente pubblico non economico che persegue la mission di favorire l’accesso al credito per la creazione di impresa attraverso la promozione degli strumenti di microfinanza, assistenza tecnica, ricerca, formazione e la diffusione di buone pratiche. Per realizzare questa mission si avvale di una Rete di Sportelli diffusi sul territorio, di cui lopresso Coride entra a far parte. Alla conferenza stampa di presentazione della nuova struttura hanno preso parte il Presidente...

Advertising

vaticannews_it : #7Dicembre #art Il Palazzo Lateranense apre al pubblico. Dal prossimo 13 dicembre per decisione di #PapaFrancesco s… - museiincomune : Una serra nella serra: a Villa Torlonia apre al pubblico la #SerraMoresca! Progettata nel 1839 dall'architetto Gius… - crasicap : RT @asgi_it: Dopo la morte di Wissem ben Abdellatif, si apre una nuova indagine sulle condizioni di vita nei #CPR, questa volta a Roma. Il… - asgi_it : Dopo la morte di Wissem ben Abdellatif, si apre una nuova indagine sulle condizioni di vita nei #CPR, questa volta… - RomaSlowTour : RT @culture_roma: Dopo un sapiente intervento di recupero, il complesso della Serra Moresca a Villa Torlonia è ora aperto al pubblico: La G… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma apre

QUOTIDIANO NAZIONALE

... streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Il match CSKA Sofia -sarà trasmesso in diretta tv ... Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Siin una nuova finestra) Fai clic per ...Sicosì la lettera con cui l'ex centrale ha annunciato il ritiro dal calcio. 153 presenze in A,... L'esplosione proprio nel nostro campionato: nel 2013 lalo paga 13 milioni e mezzo. Un anno ...La Roma si prepara a tornare in campo, nel pomeriggio di oggi, per l’ultimo incontro del girone di Conference League. Intanto, continuano a rincorrersi voci di calciomercato. La Roma torna oggi in cam ...La formazione nell'Istituto Gramsci, la provenienza dalemiana e l'amicizia di lunga data con Gualtieri. Un ritratto dell'uomo forte del Pd romano che muove le fila dell'amministrazione cittadina ...