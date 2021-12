Roma agli ottavi di Conference League | il ringraziamento sui social allo Zorya

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 9 dicembre 2021)vittoriosa questa sera a Sofia passa il turno dicome prima nel girone e vola. Dopo il match, suigirossi, spunta un curioso siparietto. Lo, pareggiando contro il Bodo Glimt, ha spianato la strada deglialla squadra di Mourinho.-Twitter-Suicapitolini appare una scritta in cirillico “??J?” che tradotta in italiano non è altro che la traduzione della tipica espressionena “daje”.