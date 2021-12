Roma: a 70 giorni dal rogo, domenica riapre Ponte Ferro (Di giovedì 9 dicembre 2021) domenica riaprirà il Ponte dell'Industria, noto a Roma come 'Ponte di Ferro'. Lo ha confermato, a quanto si apprende, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel corso della riunione odierna della giunta. Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021)riaprirà ildell'Industria, noto acome 'di'. Lo ha confermato, a quanto si apprende, il sindaco diRoberto Gualtieri nel corso della riunione odierna della giunta.

