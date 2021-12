Rodgers | “Concessi gol basilari | dovevamo fare meglio Conference League? Non sapevo nemmeno cosa fosse”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Gli azzurri si impongono per 3-2 condannando il Leicester allaBrendan, allenatore del Leicester City, ha parlato in conferenza stampa dopo il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rodgers Concessi

45 - Sono stati4 minuti di recupero. 42 - Infortunio per Lozano che sbatte su un ... :. LA SESTINA ARBITRALE. ARBITRO: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spagna); assistenti di linea: ...Primo tempo Agli azzurri bastano tre minuti per mettere le cose in chiaro , errore di ... Al termine dei 3 minuti di recupero, il Napoli può considera compiuta la missione del ...Leicester eliminato dall'Europa League. Brendan Rodgers, tecnico della squadra inglese, ha parlato in conferenza stampa. "Siamo delusi, avremmo dovuto fare meglio nel girone perché non siamo stati bra ...E' rebus tamponi in casa Leicester, il tecnico degli inglesi ha deciso di mettersi a specchio contro il Napoli: le scelte di formazioni sono ufficiali.