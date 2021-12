Roberto Cazzaniga a Verissimo per raccontare il caso che ha commosso Pamela Prati (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sarà un sabato al limite del possibile quando Roberto Cazzaniga a Verissimo racconterà la sua storia. Il pallavolista italiano, noto per i suoi successi sportivi, ma ultimamente è balzato agli onori della cronaca perché vittima di una truffa sentimentale orchestrata da Valeria Satta, una donna che per 15 anni si è finta la modella Alessandra Ambrosio tenendolo al cappio. In questi anni passati ‘insieme’ senza mai vedersi, la Satta è riuscita a farsi dare una cifra enorme, circa 700 mila euro, da Roberto Cazzaniga che è riuscito ad uscire da questo tunnel grazie agli amici e colleghi ma, soprattutto, al programma Le Iene che ha raccontato la storia di questa truffa sentimentale online e ha poi mostrato un servizio su come la donna (che le Iene hanno raggiunto) abbia ripetuto lo stesso schema anche ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sarà un sabato al limite del possibile quandoracconterà la sua storia. Il pallavolista italiano, noto per i suoi successi sportivi, ma ultimamente è balzato agli onori della cronaca perché vittima di una truffa sentimentale orchestrata da Valeria Satta, una donna che per 15 anni si è finta la modella Alessandra Ambrosio tenendolo al cappio. In questi anni passati ‘insieme’ senza mai vedersi, la Satta è riuscita a farsi dare una cifra enorme, circa 700 mila euro, dache è riuscito ad uscire da questo tunnel grazie agli amici e colleghi ma, soprattutto, al programma Le Iene che ha raccontato la storia di questa truffa sentimentale online e ha poi mostrato un servizio su come la donna (che le Iene hanno raggiunto) abbia ripetuto lo stesso schema anche ...

