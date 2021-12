Roaming internazionale | sarà gratuito per altri 10 anni

(Di giovedì 9 dicembre 2021)all’interno della Comunità Europeaper10, manca solo la ratifica ufficiale E’ stato raggiunto l’accordo tra le istituzioni dell’Unione Europea per estendere didiecil’usodel. Fino a tutto il 2031 potremo utilizzare in servizio gratuitamente all’interno della Comunità Europea. Ilnon è altro che una tariffa aggiuntiva che si paga per chiamate e navigazione internet con il proprio smartphone quando si è fuori dal proprio Paese. Il nuovo regolamento entrerà in vigore dal prossimo 1° luglio 2022 e consisterà in un prolungamento del sistema già vigente «Roam Like Home», che scade appunto ...

