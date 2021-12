RITMO, INNOVAZIONE E PASSIONE SI FONDONO IN “VIVO”, IL NUOVO SINGOLO DI VENTI3 (Di giovedì 9 dicembre 2021) “VIVO” È IL NUOVO SINGOLO DI VENTI3, UN BRANO CHE UNISCE EMOZIONALITÀ E DESIDERIO A INNOVATIVE SONORITÀ SPERIMENTALI Dopo l’esordio nel 2020 con “Come vuoi tu” al fianco di Papillon e la pubblicazione di “Nuvole” e “Soli” (feat. Federico Mastro), il cantautore e rapper VENTI3, al secolo Alessandro Marchisio, torna nei digital store con “VIVO” (Red Owl Records/Visory Records/Believe Digital), il suo NUOVO SINGOLO. Ascolta su Spotify. Prodotto dall’innovativo e attento tocco del BXF Moving Sound di Savona, “VIVO” racconta il duplice volto di una relazione di coppia travolgente e passionale, al limite dell’ossessione, costantemente in bilico tra desiderio e tormento. Una storia travagliata e complessa, ma al contempo permea dei ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 9 dicembre 2021) “” È ILDI, UN BRANO CHE UNISCE EMOZIONALITÀ E DESIDERIO A INNOVATIVE SONORITÀ SPERIMENTALI Dopo l’esordio nel 2020 con “Come vuoi tu” al fianco di Papillon e la pubblicazione di “Nuvole” e “Soli” (feat. Federico Mastro), il cantautore e rapper, al secolo Alessandro Marchisio, torna nei digital store con “” (Red Owl Records/Visory Records/Believe Digital), il suo. Ascolta su Spotify. Prodotto dall’innovativo e attento tocco del BXF Moving Sound di Savona, “” racconta il duplice volto di una relazione di coppia travolgente e passionale, al limite dell’ossessione, costantemente in bilico tra desiderio e tormento. Una storia travagliata e complessa, ma al contempo permea dei ...

