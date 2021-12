Risultati Positivi dello Studio EMERALD su Elacestrant presentati al San Antonio Breast Cancer Symposium 2021 (Di giovedì 9 dicembre 2021) - Lo Studio ha raggiunto entrambi gli endpoint primari dimostrando un prolungamento statisticamente e clinicamente significativo della sopravvivenza libera da progressione della malattia (Progression Free Survival- PFS) con Elacestrant somministrato come monoterapia rispetto alla terapia endocrina standard (Standard of Care-SoC), sia nella popolazione complessiva che nel sottogruppo di pazienti con mutazione del recettore degli estrogeni (mESR1). - Nella popolazione complessiva, Elacestrant ha ridotto del 30% il rischio di progressione della malattia o di morte rispetto allo SoC. Nel sottogruppo di pazienti con mESR1, Elacestrant ha ridotto del 45% il rischio di progressione della malattia o di morte rispetto allo SoC. - Il tasso di PFS a 12 mesi è stato di 22.32% vs 9.42% rispettivamente con ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) - Loha raggiunto entrambi gli endpoint primari dimostrando un prolungamento statisticamente e clinicamente significativo della sopravvivenza libera da progressione della malattia (Progression Free Survival- PFS) consomministrato come monoterapia rispetto alla terapia endocrina standard (Standard of Care-SoC), sia nella popolazione complessiva che nel sottogruppo di pazienti con mutazione del recettore degli estrogeni (mESR1). - Nella popolazione complessiva,ha ridotto del 30% il rischio di progressione della malattia o di morte rispetto allo SoC. Nel sottogruppo di pazienti con mESR1,ha ridotto del 45% il rischio di progressione della malattia o di morte rispetto allo SoC. - Il tasso di PFS a 12 mesi è stato di 22.32% vs 9.42% rispettivamente con ...

