Ristori Covid, il governo allarga i contributi anche alle aziende inadempienti con il fisco (Di giovedì 9 dicembre 2021) I contributi a fondo perduto per le attività danneggiate dal Covid potranno essere incassati anche dalle aziende inadempienti, cioè da coloro che non hanno pagato una o più cartelle esattoriali. Lo prevede una norma di interpretazione autentica, contenuta nella bozza del decreto recante “misure urgenti finanziarie e fiscali” approvato dal Consiglio dei ministri tenutosi nel pomeriggio di giovedì a Palazzo Chigi. Rispetto al passato, il governo ha deciso infatti che l’Agenzia delle entrate possa erogare i Ristori per il Covid senza applicare la procedura che normalmente prevede, per il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, di verificare “se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento” relativo a “una o più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ia fondo perduto per le attività danneggiate dalpotranno essere incassati, cioè da coloro che non hanno pagato una o più cartelle esattoriali. Lo prevede una norma di interpretazione autentica, contenuta nella bozza del decreto recante “misure urgenti finanziarie e fiscali” approvato dal Consiglio dei ministri tenutosi nel pomeriggio di giovedì a Palazzo Chigi. Rispetto al passato, ilha deciso infatti che l’Agenzia delle entrate possa erogare iper ilsenza applicare la procedura che normalmente prevede, per il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, di verificare “se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento” relativo a “una o più ...

