Rischio zona gialla | la Liguria è al limite La situazione in Toscana e Umbria

Advertising

qn_lanazione : Rischio zona gialla: il confronto tra #Liguria, #Umbria e #Toscana - viverepesaro : Covid, Cgil, Cisl e Uil Marche: 'Rischio sempre più concreto di finire in zona gialla, vogliamo risposte'… - ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: Se la tendenza fosse confermata anche nei prossimi giorni l'ondata del #COVID19 autunnale in #AltoAdige potrebbe sgonf… - an12frnc : RT @tempoweb: Ricoveri Covid, altre sei regioni verso la zona gialla. A rischio Lombardia e Lazio #Lazio #Lombardia #ricoveri #Agenas #vacc… - tempoweb : Ricoveri Covid, altre sei regioni verso la zona gialla. A rischio Lombardia e Lazio #Lazio #Lombardia #ricoveri… -

Ultime Notizie dalla rete : Rischio zona

Il covid e ilgialla: ecco il consueto confronto tra Toscana, Umbria e Liguria , tre regioni che ognuna a livelli di gravità diversi affrontano questa nuova ondata di coronavirus ...La mappa oggi Oggi sono ingialla l' Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia , che potrebbe addirittura rischiare l 'arancione nelle prossime settimane. I parametri del giallo Per far scattare ...La Calabria rischia di cambiare colore già lunedì. Lazio, Liguria, Marche, Veneto, Trento 'attenzionate' per le prossime settimane. Corrono meno pericolo, al momento, Lombardia ed Emilia-Romagna ...Firenze, 9 dicembre 2021 - Ligura virtualmente in zona gialla per lo sforamento di due dei tre parametri. Migliore invece la situazione in Umbria e Liguria, che comunque hanno le ...