Riprese al via per il revival di Law & Order, le prime foto dal set della stagione 21 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il revival di Law & Order è ufficialmente entrato in produzione: la stagione 21 della storica serie procedurale di Dick Wolf , annunciata la scorsa estate, è entrata nella fase delle Riprese, partite questo mese a New York City. Il primo ciak del revival di Law & Order è stato battuto all’inizio di dicembre, come ha fatto sapere la società di produzione Wolf Entertainment, celebrando l’inizio delle Riprese con un primo scatto dal set. Nelle immagini si scorge il detective Kevin Bernard insieme ad un altro funzionario delle forze dell’ordine, mentre lavorano per le strade della Grande Mela durante una scena in esterni. L’attore Anthony Anderson riprende infatti il suo ruolo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ildi Lawè ufficialmente entrato in produzione: la21storica serie procedurale di Dick Wolf , annunciata la scorsa estate, è entrata nella fase delle, partite questo mese a New York City. Il primo ciak deldi Lawè stato battuto all’inizio di dicembre, come ha fatto sapere la società di produzione Wolf Entertainment, celebrando l’inizio dellecon un primo scatto dal set. Nelle immagini si scorge il detective Kevin Bernard insieme ad un altro funzionario delle forze dell’ordine, mentre lavorano per le stradeGrande Mela durante una scena in esterni. L’attore Anthony Anderson riprende infatti il suo ruolo ...

