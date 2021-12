Riorganizzazione del M5s, gli iscritti al voto per approvare la nomina dei 5 vicepresidenti e la formazione di 17 comitati politici (Di giovedì 9 dicembre 2021) È in corso sulla piattaforma SkyVote la consultazione online della base M5s per ratificare le nomine dei cinque vicepresidenti del Movimento 5 stelle e i nuovi comitati politici formati dal presidente Giuseppe Conte. L’assemblea degli iscritti è convocata dalle ore 12.00 del 9 dicembre alle ore 12.00 di domani venerdì 10. Accedendo alla piattaforma informatica di voto, si legge sul sito 5 Stelle, gli iscritti aventi diritto potranno votare: “a favore o contro la proposta di nomina dei vicepresidenti, unitariamente, e a favore o contro la proposta di elezione dei componenti dei comitati previsti dallo Statuto, unitariamente per ciascun Comitato; a favore o contro la istituzione dei comitati previsti dallo Statuto in via ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) È in corso sulla piattaforma SkyVote la consultazione online della base M5s per ratificare le nomine dei cinquedel Movimento 5 stelle e i nuoviformati dal presidente Giuseppe Conte. L’assemblea degliè convocata dalle ore 12.00 del 9 dicembre alle ore 12.00 di domani venerdì 10. Accedendo alla piattaforma informatica di, si legge sul sito 5 Stelle, gliaventi diritto potranno votare: “a favore o contro la proposta didei, unitariamente, e a favore o contro la proposta di elezione dei componenti deiprevisti dallo Statuto, unitariamente per ciascun Comitato; a favore o contro la istituzione deiprevisti dallo Statuto in via ...

Riorganizzazione del M5s, gli iscritti al voto per approvare la nomina dei 5 vicepresidenti e la formazione… Il Fatto Quotidiano

