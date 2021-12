Rinnovo Dimarco: previsto l’incontro tra Marotta e l’agente del giocatore (Di giovedì 9 dicembre 2021) Trovato un principio d’accordo fino al 2026 con un sostanzioso ritocco dell’ingaggio tra Federico Dimarco e l’Inter L’Inter ha fatto un passo avanti importante verso il Rinnovo di Federico Dimarco, il cui contratto scade nel giugno 2023. Come svelato dalla Gazzetta dello Sport, oggi Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno incontrato Giuseppe Riso, l’agente del laterale nerazzurro, dandosi poi appuntamento per un nuovo summit fissato per la prossima settimana: in quella circostanza verranno definiti gli ultimi dettagli per certificare il principio d’accordo trovato sulla base di un prolungamento sino al 2026 con un sostanzioso ritocco dell’ingaggio. Attualmente Dimarco guadagna 600 mila euro a stagione e con il nuovo contratto avrà un aumento che lo inserirà nella media degli ingaggi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Trovato un principio d’accordo fino al 2026 con un sostanzioso ritocco dell’ingaggio tra Federicoe l’Inter L’Inter ha fatto un passo avanti importante verso ildi Federico, il cui contratto scade nel giugno 2023. Come svelato dalla Gazzetta dello Sport, oggi Beppee Piero Ausilio hanno incontrato Giuseppe Riso,del laterale nerazzurro, dandosi poi appuntamento per un nuovo summit fissato per la prossima settimana: in quella circostanza verranno definiti gli ultimi dettagli per certificare il principio d’accordo trovato sulla base di un prolungamento sino al 2026 con un sostanzioso ritocco dell’ingaggio. Attualmenteguadagna 600 mila euro a stagione e con il nuovo contratto avrà un aumento che lo inserirà nella media degli ingaggi ...

