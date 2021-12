Rinnovo contratti dipendenti pubblici: aumenti, i nuovi stipendi, le novità (Di giovedì 9 dicembre 2021) Proseguono le trattative tra Aran e le sigle sindacali per il Rinnovo del Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti pubblici del Comparto Funzioni centrali valevole per il triennio 2019 – 2021. L’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), in qualità di soggetto che rappresenta la PA nei suoi rapporti con i sindacati, ha sviluppato una bozza di Rinnovo del CCNL 2016 – 2018 che, in sostanza, prevede un aumento retributivo del 4,15%, la scomparsa dell’elemento perequativo, oltre ad una riclassificazione del personale (prevista la nuova Area elevate professionalità) e la regolamentazione del lavoro agile e da remoto. Proprio in vista dei rinnovi dei contratti della PA l’ultima Legge di bilancio (L. n. 178/2020) ha aggiunto ulteriori risorse a quelle già previste ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Proseguono le trattative tra Aran e le sigle sindacali per ildel Contratto nazionale di lavoro per idel Comparto Funzioni centrali valevole per il triennio 2019 – 2021. L’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), in qualità di soggetto che rappresenta la PA nei suoi rapporti con i sindacati, ha sviluppato una bozza didel CCNL 2016 – 2018 che, in sostanza, prevede un aumento retributivo del 4,15%, la scomparsa dell’elemento perequativo, oltre ad una riclassificazione del personale (prevista la nuova Area elevate professionalità) e la regolamentazione del lavoro agile e da remoto. Proprio in vista dei rinnovi deidella PA l’ultima Legge di bilancio (L. n. 178/2020) ha aggiunto ulteriori risorse a quelle già previste ...

