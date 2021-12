Rinnovi Milan: tre trattative verso la fumata bianca. I dettagli (Di venerdì 10 dicembre 2021) Procedono spediti in casa Milan i Rinnovi di contratto di Leao, Theo Hernandez e Bennacer: si lavora sui bonus In casa Milan c’è grande fiducia per i Rinnovi di contratto di Leao, Theo Hernandez e Bennacer. I tre calciatori hanno forti interessi dalle big europee ma la loro volontà è quella di rimanere in rossonero. L’accordo per estendere fino al 2026 gli accordi attualmente in scadenza nel 2024 è stata sostanzialmente raggiunta, si sta ora lavorando sui bonus da aggiungere alla parte fissa. Entro Natale o al più tardi all’inizio del nuovo anno dovrebbero arrivare le ufficialità. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Procedono spediti in casadi contratto di Leao, Theo Hernandez e Bennacer: si lavora sui bonus In casac’è grande fiducia per idi contratto di Leao, Theo Hernandez e Bennacer. I tre calciatori hanno forti interessi dalle big europee ma la loro volontà è quella di rimanere in rossonero. L’accordo per estendere fino al 2026 gli accordi attualmente in scadenza nel 2024 è stata sostanzialmente raggiunta, si sta ora lavorando sui bonus da aggiungere alla parte fissa. Entro Natale o al più tardi all’inizio del nuovo anno dovrebbero arrivare le ufficialità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

