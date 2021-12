Riforma Pensioni 2022 ultime news: Boeri, ‘Accelerare il passaggio al contributivo’ (Di giovedì 9 dicembre 2021) Stanno facendo molto discutere le parole dell’ex presidente dell’INPS Tito Boeri rilasciate nella giornata di ieri a Mattino cinque, a proposito della prossima Riforma delle Pensioni e di cosa serve per mantenere sostenibile il nostro sistema Pensionistico. Boeri si augura un passaggio al contributivo puro il più presto possibile, ecco le sue parole e tutte le ultime novità sulla Riforma delle Pensioni di oggi 9 dicembre 2021. ultime novità Riforma Pensioni 2022: le parole di Boeri Ecco le frasi salienti durante l’intervista rilasciata dall’ex presidente dell’INPS Tito Boeri a mattino 5, dove si è parlato di ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 9 dicembre 2021) Stanno facendo molto discutere le parole dell’ex presidente dell’INPS Titorilasciate nella giornata di ieri a Mattino cinque, a proposito della prossimadellee di cosa serve per mantenere sostenibile il nostro sistemastico.si augura unal contributivo puro il più presto possibile, ecco le sue parole e tutte lenovità sulladelledi oggi 9 dicembre 2021.novità: le parole diEcco le frasi salienti durante l’intervista rilasciata dall’ex presidente dell’INPS Titoa mattino 5, dove si è parlato di ...

