Riforma Irpef | i 700 euro in più dell’operaio Stellantis raccontati dal Corriere della Sera? Ben 600 sono grazie ad altre misure

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Il titolo è un filo confondente, come dimostra poi lo sviluppo dell’intervista. Perché se l’operaio Gerardo Giannone nel 2022 si ritroverà sul conto 700in più da spendere il merito è solo in minima partedel Fisco che entrerà in legge di Bilancio. “Io, operaio in fabbrica, con leavrei 700in più”, titola ilnella sua edizione cartacea a pagina 17. L’intervista al dipendente, ex sindacalista Cisl (che non aderisce allo sciopero di Cgil e Uil), è accoppiata a un grafico che riassume i calcoli di uno studio di De Fusco Labour&Legal, non il massimochiarezza anche in questo caso. Il primo impatto su un lettore non attentissimo è quindi quello di ...

Advertising

marattin : 14 domande e 14 risposte per capire un po’ meglio - dati alla mano - il primo modulo della riforma Irpef, contro cu… - marattin : La vice-segreteria Cgil (@giannafracassi) dice che dobbiamo vergognarci e, se ci riusciamo, provare a contestare la… - a_padellaro : FRA DRAGHI E LANDINI Quando #Landini definisce inaccettabile che ai lavoratori e ai pensionati che versano oltre il… - rosapensierosa : RT @marattin: La vice-segreteria Cgil (@giannafracassi) dice che dobbiamo vergognarci e, se ci riusciamo, provare a contestare la sua arrin… - mgaetani73 : RT @FaccioTommaso: Aliquota massima IRPEF a partire da: ???? >€464k ???? >€312k ???? >€275k ???? >€175k ???? >€158K ???? >€151K . . . . ???? >€50k (prim… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma Irpef

...previsti per il 2022. In totale, questo intervento avrebbe portato circa 250 milioni di euro. Dal canto suo, il segretario della Uil Bombardieri ha detto che le risorse destinate alla...... ai 2 miliardi stanziati nella manovra si aggiungerebbero circa 500 milioni dal "tesoretto" delladell'e Irap per il 2022 e altri 300 milioni da altri fondi reperiti in bilancio e non ...Il titolo è un filo confondente, come dimostra poi lo sviluppo dell’intervista. Perché se l’operaio Gerardo Giannone nel 2022 si ritroverà sul conto 700 euro in più da spendere il merito è solo in min ...Governo e partiti al lavoro sulla legge di bilancio: la riforma fiscale rimodulerà l'Irpef e offrirà uno sconto sui contributi. Fino a 400 euro in più all'anno in busta paga Riforma fiscale, 400 euro ...