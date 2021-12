Rider: Commissione Ue prepara direttiva per loro tutela. lo annuncia il Commissario Dombrovskis (Di giovedì 9 dicembre 2021) I lavoratori delle piattaforme digitali (i Rider) devono avere lo stesso livello di tutele che hanno gli altri lavoratori, se svolgono lavoro subordinato, sottolinea il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Valdis Dombrovskis L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 9 dicembre 2021) I lavoratori delle piattaforme digitali (i) devono avere lo stesso livello di tutele che hanno gli altri lavoratori, se svolgono lavoro subordinato, sottolinea il vicepresidente esecutivo dellaEuropea ValdisL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fattoquotidiano : Rider e “economia dei lavoretti”, la proposta della Commissione Ue per garantire tutele. Fino a 4 milioni di finti… - FirenzePost : Rider: Commissione Ue prepara direttiva per loro tutela. lo annuncia il Commissario Dombrovskis - fisco24_info : Rider, Ue: nuove regole e tutele per i lavoratori delle piattaforme digitali: Sono attualmente 28 milioni gli europ… - RassegnaZampa : #Lavoro Rider e “economia dei lavoretti”, la proposta della Commissione Ue per garantire tutele. Fino a 4 milioni d… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Rider e “economia dei lavoretti”, la proposta della Commissione Ue per garantire tutele. Fino a 4 milioni di finti aut… -