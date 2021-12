“Riaprire il dibattito sulle porte girevoli tra politica e magistratura”: la richiesta dei consiglieri del Csm dopo il caso Maresca (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Riaprire istituzionalmente il dibattito con le autorità competenti” per arrivare allo stop delle porte girevoli tra politica e magistratura. Il caso di Catello Maresca rilancia l’attualità e la necessità di una riforma del Csm e dell’ordinamento penitenziario. I consiglieri di magistratura Indipendente, infatti, hanno chiesto al Comitato di Presidenza di Palazzo dei Marescialli che venga discussa e adottata presso la Sesta commissione una risoluzione sul tema dei rapporti tra politica e magistratura. Una passaggio delicato quello delle toghe che si candidano e poi tornano a fare i giudici. E’ il caso, appunto, di Maresca che è attualmente giudice di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) “istituzionalmente ilcon le autorità competenti” per arrivare allo stop delletra. Ildi Catellorilancia l’attualità e la necessità di una riforma del Csm e dell’ordinamento penitenziario. IdiIndipendente, infatti, hanno chiesto al Comitato di Presidenza di Palazzo dei Marescialli che venga discussa e adottata presso la Sesta commissione una risoluzione sul tema dei rapporti tra. Una passaggio delicato quello delle toghe che si candidano e poi tornano a fare i giudici. E’ il, appunto, diche è attualmente giudice di ...

