Revolut lancia la sua banca in Italia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Da oggi Revolut ha reso operativa la sua licenza bancaria europea specializzata in Italia. Lo annuncia la società, specificando come i depositi dei clienti Italiani che passeranno a Revolut Bank saranno protetti dal sistema di garanzia dei depositi. Il passaggio, ricorda la nota, permette di ottenere servizi aggiuntivi dall'interno dell'app e il processo di aggiornamento richiederà solo pochi minuti. Ad oggi, Revolut ha oltre 650.000 clienti in Italia e "l'azienda è fiduciosa – si legge nella nota – che la protezione sui depositi, insieme all'ampia gamma di prodotti e servizi, assicurerà ai clienti in Italia più controllo, valore e sicurezza rispetto alle banche tradizionali". "Revolut è l'azienda fintech che cresce più rapidamente in ...

