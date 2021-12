Revolut lancia la sua banca in Italia. I depositi saranno garantiti (Di giovedì 9 dicembre 2021) Revolut non è certo un nome nuovo per il pubblico Italiano. È un’applicazione finanziaria molto diffusa (conta 16 milioni di clienti in tutto il mondo, circa 650 mila nel Bel Paese) a cui si possono collegare una o più carte di debito. Permette di fare acquisti online e offline senza commissioni anche in valuta estera, comprare azioni e criptovalute, ottenere coperture assicurative e vari vantaggi in base al piano di abbonamento prescelto. Quello di base, comunque, è gratuito. La notizia di oggi è che diventa una banca a tutti gli effetti sul nostro territorio, rendendo operativa in Italia la sua licenza europea. La conseguenza fondamentale di tale operazione è la protezione delle somme fino a 100 mila euro depositate sul conto Revolut. Una novità che le consente di avere, sul fronte della sicurezza ... Leggi su panorama (Di giovedì 9 dicembre 2021)non è certo un nome nuovo per il pubblicono. È un’applicazione finanziaria molto diffusa (conta 16 milioni di clienti in tutto il mondo, circa 650 mila nel Bel Paese) a cui si possono collegare una o più carte di debito. Permette di fare acquisti online e offline senza commissioni anche in valuta estera, comprare azioni e criptovalute, ottenere coperture assicurative e vari vantaggi in base al piano di abbonamento prescelto. Quello di base, comunque, è gratuito. La notizia di oggi è che diventa unaa tutti gli effetti sul nostro territorio, rendendo operativa inla sua licenza europea. La conseguenza fondamentale di tale operazione è la protezione delle somme fino a 100 mila euro depositate sul conto. Una novità che le consente di avere, sul fronte della sicurezza ...

Advertising

moneypuntoit : ?? Revolut lancia la sua banca in Italia: cosa cambia per i clienti ?? - fisco24_info : Revolut: lancia la sua banca in Italia: Clienti app che aderiscono saranno protetti da garanzia depositi - fisco24_info : Revolut lancia la sua banca in Italia: La società da oggi ha reso operativa la licenza bancaria e permette l'aggior… -