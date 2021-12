Reporters sans Frontières se la prende con Monica Maggioni | La sua è censura

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Rsf vs: «Devono parlare anche i No vax» Il Fatto Quotidiano, pagina 8, Ilaria Proietti. La lotta alla disinformazione è un valore, ma lano.bacchetta la neo direttrice del Tg1che nella sua prima uscita pubblica dopo la nomina ha rivendicato di aver già portato a casa non una, ma ben due vittorie: dice di aver abolito il pastone politico che, par di capire, è stato fatto trangugiare per anni e anni ai telespettatori nel telegiornale della rete ammiraglia a sua insaputa e sì che è stata pure presidente della Rai. Ma è certa del fatto suo soprattutto su un’altra questione: non darà mai voce a coloro che mettono in discussione la politica di vaccinazione del governo. Ché «non puoi mettere sullo stesso piano uno ...