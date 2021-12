Regolamento Europa League 2021/2022, fase a gironi: come funziona e chi si qualifica (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tutto pronto per l’inizio dell’Europa League 2021/2022. La seconda competizione calcistica continentale riparte con meno squadre ed una formula diversa per la fase a gironi, dove saranno presenti anche Napoli e Lazio. Le otto vincitrici dei gruppi si qualificano direttamente agli ottavi di finale del torneo. Discorso diverso invece per le otto seconde classificate che dovranno affrontare le terze classificate nei gironi di Champions League nel turno di spareggi. Chi vince lo spareggio, passa agli ottavi di finale. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tutto pronto per l’inizio dell’. La seconda competizione calcistica continentale riparte con meno squadre ed una formula diversa per la, dove saranno presenti anche Napoli e Lazio. Le otto vincitrici dei gruppi sino direttamente agli ottavi di finale del torneo. Discorso diverso invece per le otto seconde classificate che dovranno affrontare le terze classificate neidi Championsnel turno di spareggi. Chi vince lo spareggio, passa agli ottavi di finale. SportFace.

