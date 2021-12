Recupero Atalanta-Villarreal oggi in tv | data | canale | orario e streaming Champions League 2021 2022

(Di giovedì 9 dicembre 2021)sarà recuperata stasera, giovedì 9 dicembre alle ore 19:00. L’ufficialità è arrivata nella tarda serata di ieri, dopo le richieste dei bergamaschi per unil più possibile vicino alla serata. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, l’arbitro, di concerto con il delegato UEFA e con le squadre, ha deciso di rinviare la partita di Bergamo, decisiva per le sorti delle due squadre che cercano la qualificazione agli ottavi di finale, con la certezza già del terzo posto, visto il pareggio dello Young Boys. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

L'fin da subito ha chiesto di giocare nel tardo pomeriggio di oggi e non, invece, nella ... La Uefa in un primo momento ha comunque fissato ilper il primo pomeriggio, ore 16,30, onde ...... fatta eccezione appunto per il Chelsea, l'Inter ed eventualmente anche l', se i nerazzurri riuscissero a battere il Villarreal neldella partita rinviata per neve mercoledì sera, ...Data, orario e come vedere in tv e streaming il recupero di Atalanta-Villarreal, match della fase a gironi di Champions League 2021/2022: diretta Prime Video ...Tuttosport dedica l’apertura al successo di misura della Juve sul Malmo e al primato nel girone dei bianconeri: ...