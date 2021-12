Recuperato l’F-35 Uk caduto nel Mediterraneo Arrestato un marinaio

Leggi su formiche

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Con i ringraziamenti agli alleati Italia e Stati Uniti “per il loro supporto”, il ministero della Difesa britannico ha annunciato di “aver concluso con successo” le operazioni di recupero dell’F-35B precipitato oltre nela metà novembre, pochi istanti dopo la partenza dalla HMS Queen Elizabeth per un’operazione di routine. Come riporta Sky News, per recuperare il jet da 100 milioni di euro, finito oltre un miglio sott’acqua, sono serviti sette giorni di operazioni top secret. Fonti della Difesa britannica si sono dette “piacevolmente sorprese” della rapidità del recupero e “fiduciose” che la strumentazione dell’F-35 non sia stata compromesso. La missione degli equipaggi britannici, italiani e statunitense era recuperare il relitto evitando che parti sensibili come radar e sensori cadessero in mani nemiche. Dopo l’incidente Tobias Ellwood, ex capitano della ...