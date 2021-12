Rapito a 4 anni | genitori lo ritrovano 14 anni dopo ma preferisce stare con la famiglia di rapitori

Leggi su limemagazine.eu

(Di giovedì 9 dicembre 2021) . L’incredibile storia del piccolo Sun Zhuo che lunedì ha potuto finalmente riabbracciare i suoi14: “Non sapevo di essere statoma mi hanno sempre trattato bene” Era sparito nel nulla a soli 4tanto che ormai in pochi credevano di poterlo ritrovare ancora in vita, ma non così iche non hanno mai perso la speranza di poterlo riabbracciare e che infine nei giorni scorsi sono riusciti a ritrovarlo sano e salvo ben 14, ormai 18enne. È l’incredibile storia del piccolo Sun Zhuo che lunedì ha potuto finalmente riabbracciare i suoi, il padre Sun Haiyang e la madre Peng Siying, a Shenzhen, nella provincia cinese del Guangdong. Una ...