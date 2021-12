Ramsey verso l’addio? L’impatto sui conti della Juve (Di giovedì 9 dicembre 2021) «Se può essere ceduto? E’ un ragazzo sfortunato: in Nazionale fa gol e belle prestazioni, con noi non riesce. Lui sfortunato con noi, noi sfortunati con lui, non riusciamo a farlo giocare». Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, ha commentato così il rapporto tra Aron Ramsey e il club bianconero, mai decollato da quando il L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 9 dicembre 2021) «Se può essere ceduto? E’ un ragazzo sfortunato: in Nazionale fa gol e belle prestazioni, con noi non riesce. Lui sfortunato con noi, noi sfortunati con lui, non riusciamo a farlo giocare». Il vicepresidententus, Pavel Nedved, ha commentato così il rapporto tra Arone il club bianconero, mai decollato da quando il L'articolo

