Raiola | “Con un giocatore come Haaland possiamo influenzare il mercato”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Mino, agente di Erlingha commentato il futuro del suo assisitito a ‘Sport 1’. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo pensato al suo futuro per due anni. Abbiamo le idee chiare sul dove dovrebbe andare e, naturalmente, guardiamo a ciò che iloffrirà. Con unluiil, non saremo noi a essere influenzati. Con i miei giocatori ho cambiato ile oggi noi agenti abbiamo creato un nuovo gioco di fianco al calcio: il calcio. Oggi per due giorni a settimana si parla di calcio, negli altri cinque di calcio. Ma io faccio solo il mio lavoro e mi piace attraversare i confini”. SportFace.

L'agente Minoha parlato del futuro dell'attaccante del Borussia Dortmund Haaland L'agente Mino, ai microfoni di Sport 1, ha parlato del futuro di Erling Haaland e di come la sua scelta potrà influenzare il calciomercato internazionale. FUTURO HAALAND - "Ci abbiamo pensato per due anni. ...Ancora in bilico il futuro di Donnarumma, che al PSG continua a soffrire l'alternanzaNavas:ha scelto la nuova destinazioneIn estate il PSG ha fatto sognare i tifosi di tutto il mondoacquisti stellari, tra cui Lionel Messi e Gianluigi Donnarumma. Se l'argentino, ...L'attaccante svedese fa una panoramica sul momento dei rossoneri e sui prossimi obiettivi, raccontando anche aneddoti personali: "Era fatta col Napoli, poi Ancelotti..." ...Ibrahimovic al Napoli? Operazione saltata per pochi dettagli. Nel suo nuovo libro ‘Adrenalina’ lo svedese ha rivelato di essere stato vicinissimo al club azzurro quando era un calciatore dei Los Angel ...