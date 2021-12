Quirinale | Garavini Italia Viva a iNews24 | “Quella di Casini è una candidatura autorevole e di ampio consenso”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) La decisione dei sindacati di indire uno sciopero generale contro le misure inserite nella Legge di Bilancio sembra aver sorpreso la maggior parte delle forze parlamentari, lei come giudica questa scelta? “Credo che sia una decisione assunta in modo infelice, soprattutto in questo periodo, e sinceramente mi auguro che possa ancora esserci un ripensamento L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

AiseStampa : Garavini (Iv): 'Molto bene Trattato del Quirinale. Opportuno uno analogo con Berlino' -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Garavini

Povero zio Tibia, è convinto che ilsia […] Governo Franco, Lamorgese, Bianchi C. ... L'energia è come l'acqua: serve una gestione pubblica Di GiulianoLo scenario economico ...Povero zio Tibia, è convinto che ilsia […] Governo Franco, Lamorgese, Bianchi C. ... L'energia è come l'acqua: serve una gestione pubblica Di GiulianoLo scenario economico ...Intervista esclusiva alla senatrice di Italia Viva, Laura Garavini, sullo sciopero indetto dai sindacati e sugli scenari per il Quirinale.L’Associazione di cultura economica e politica Guido Carli ha organizzato l’evento “Il trattato del Quirinale: opportunità e rischi per l’Italia”. Per l’occasione parteciperanno Anna Cinzia Bonfrisco, ...