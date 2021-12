Quirinale, "ci sono i numeri per eleggere Berlusconi I voti si possono trovare e il Centrodestra sarà leale" (Di giovedì 9 dicembre 2021) "Non si chiede di essere candidati al Quirinale e lui non lo ha chiesto, ma è certamente un sogno realizzabile. Quando glielo diciamo, risponde con un sorriso". Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, risponde così alla domanda di Affaritaliani.it se quella di Silvio Berlusconi presidente della Repubblica sia una candidatura ufficiale o sia solo... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 9 dicembre 2021) "Non si chiede di essere candidati ale lui non lo ha chiesto, ma è certamente un sogno realizzabile. Quando glielo diciamo, risponde con un sorriso". Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, risponde così alla domanda di Affaritaliani.it se quella di Silviopresidente della Repubblica sia una candidatura ufficiale o sia solo... Segui su affaritaliani.it

Advertising

carlosibilia : Per Fontana (vicesegretario Lega) il cdx comincerà il confronto sul Quirinale da Renzi e dai centristi: “sono i più… - AndreaMarcucci : In vista della legge di bilancio e del voto sul #Quirinale, #Letta esca dal suo splendido isolamento. Draghi deve r… - AndreaMarcucci : Io mi auguro che #Draghi resti a Palazzo Chigi a lungo. Aspetto che lo dica anche Enrico Letta. Il prossimo preside… - amperrino : Quirinale, 'ci sono i numeri per eleggere BerlusconiI voti si possono trovare e il Centrodestra sarà leale' - sandrogaggioli : RT @claudiovelardi: I simpatici goliardi dei media vacillano sulla demenziale idea di Draghi al Quirinale. I partiti (che sono meglio dei m… -