Quella volta che Lina Wertmuller venne a Telese: il ricordo del sindaco Giovanni Caporaso (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Era una delle prime edizioni del Telesia Film Festival, l’evento ideato da Pino Luongo sul finire degli anni ’90 che portò a Telese Terme tutta l’atmosfera del mondo del cinema e tante stelle del grande schermo. Tra queste, l’immensa Lina Wertmuller”. Il ricordo, nitido, del sindaco di Telese, Giovanni Caporaso, all’epoca assessore al Turismo e agli Eventi, è singolare e ricco di quell’ironia di cui proprio Wertmuller era maestra indiscussa. “Toccò a me e all’attuale comandante della Polizia Locale, Pasquale Di Mezza il compito di recarci a Roma, a casa della grandissima regista per accompagnarla nel Parco Jacobelli di Telese, dove si svolgevano le serate del festival – racconta il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Era una delle prime edizioni del Telesia Film Festival, l’evento ideato da Pino Luongo sul finire degli anni ’90 che portò aTerme tutta l’atmosfera del mondo del cinema e tante stelle del grande schermo. Tra queste, l’immensa”. Il, nitido, deldi, all’epoca assessore al Turismo e agli Eventi, è singolare e ricco di quell’ironia di cui proprioera maestra indiscussa. “Toccò a me e all’attuale comandante della Polizia Locale, Pasquale Di Mezza il compito di recarci a Roma, a casa della grandissima regista per accompagnarla nel Parco Jacobelli di, dove si svolgevano le serate del festival – racconta il ...

