Quanto pesa lo stress sul cuore della donna (Di giovedì 9 dicembre 2021) A Roma, per il congresso della Società Italiana di Cardiologia (SIC), si parla ovviamente di cuore al femminile. Per una volta, però, il tema non è solo clinico, ma anche riferito ad un quadro specifico che impatta sul fronte psicologico ed appare legato allo stress. Gli esperti chiamano questa situazione “sindrome dell’impostore” e colpisce soprattutto il sesso femminile. Di cosa si tratta? Ecco una breve spiegazione di Giuseppe Mercuro, past-President della Società Italiana di Cardiologia. Non bisogna aver paura del proprio valore Il quadro è particolarmente interessante ed è molto diffuso, tanto che più di sette persone su dieci si sono trovate ad affrontarlo, con conseguente stress professionale ed impatto sulla qualità di vita, come spiega Mercuro: “Questo fenomeno psicologico colpisce le donne ... Leggi su dilei (Di giovedì 9 dicembre 2021) A Roma, per il congressoSocietà Italiana di Cardiologia (SIC), si parla ovviamente dial femminile. Per una volta, però, il tema non è solo clinico, ma anche riferito ad un quadro specifico che impatta sul fronte psicologico ed appare legato allo. Gli esperti chiamano questa situazione “sindrome dell’impostore” e colpisce soprattutto il sesso femminile. Di cosa si tratta? Ecco una breve spiegazione di Giuseppe Mercuro, past-PresidentSocietà Italiana di Cardiologia. Non bisogna aver paura del proprio valore Il quadro è particolarmente interessante ed è molto diffuso, tanto che più di sette persone su dieci si sono trovate ad affrontarlo, con conseguenteprofessionale ed impatto sulla qualità di vita, come spiega Mercuro: “Questo fenomeno psicologico colpisce le donne ...

