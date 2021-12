Quando Lina Wertmüller dedicò l’Oscar alla figlia: «Mi è venuta proprio bene» – Il video (Di giovedì 9 dicembre 2021) Era il 27 ottobre 2019 Quando ai Governors Awards Lina Wertmüller, accompagnata sul palco dalla figlia, da Sophia Loren e dalla traduttrice Isabella Rossellini, ricevette l’Oscar alla carriera all’età di 91 anni: «Voglio ringraziare tutti. Ringrazio Sofia, prima di tutti», disse la regista, scomparsa oggi all’età di 93 anni. «Dedico questo che si dovrebbe chiamare con un nome femminile: è una cosa gravissima che si chiami Oscar, dovrebbe chiamarsi Anna! Ma comunque, pazienza. Lo voglio dedicare a mio marito, a mia figlia, che m’è venuta molto bene – a volte possono venir male, ma lei m’è venuta proprio bene». La regista, visibilmente commossa, riuscì ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 dicembre 2021) Era il 27 ottobre 2019ai Governors Awards, accompagnata sul palco d, da Sophia Loren e dtraduttrice Isabella Rossellini, ricevettecarriera all’età di 91 anni: «Voglio ringraziare tutti. Ringrazio Sofia, prima di tutti», disse la regista, scomparsa oggi all’età di 93 anni. «Dedico questo che si dovrebbe chiamare con un nome femminile: è una cosa gravissima che si chiami Oscar, dovrebbe chiamarsi Anna! Ma comunque, pazienza. Lo voglio dedicare a mio marito, a mia, che m’èmolto– a volte possono venir male, ma lei m’è». La regista, visibilmente commossa, riuscì ...

Advertising

Notoriouslebon : RT @iphilfine: la prima donna a essere candidata agli #Oscars come miglior regista è stata la nostra Lina Wertmüller nel 1977. L’Academy le… - VitaDiLeoG : RT @iphilfine: la prima donna a essere candidata agli #Oscars come miglior regista è stata la nostra Lina Wertmüller nel 1977. L’Academy le… - f_carrubba : RT @ilMorabito: Donna di cinema e diritti civili, Lina Wertmuller ci lascia in quest’«Italia che è una cosa lunga e abbastanza stretta con… - ParliamoDiNews : Lina Wertmüller, quando alla regista venne dedicata la stella sulla Walk of Fame di Hollywood - Il Fatto Quotidiano… - ilMorabito : Donna di cinema e diritti civili, Lina Wertmuller ci lascia in quest’«Italia che è una cosa lunga e abbastanza stre… -