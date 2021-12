Psg, Donnarumma: 'Sono stato accolto alla grande a Parigi' (Di giovedì 9 dicembre 2021) Parigi (FRANCIA) - "Al Paris Saint Germain Sono stato accolto benissimo fin dai primi giorni". In una lunga intervista ai canali ufficiali del club, Gianluigi Donnarumma ha raccontato la sua nuova ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 9 dicembre 2021)(FRANCIA) - "Al Paris Saint Germainbenissimo fin dai primi giorni". In una lunga intervista ai canali ufficiali del club, Gianluigiha raccontato la sua nuova ...

