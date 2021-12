Psg, Donnarumma: “Qui mi sono trovato bene, darò sempre il massimo” (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Ho sempre voluto fare il portiere, non sento la pressione e questa è stata la mia forza. L’ho sempre gestita bene, anche quando ero giovanissimo. Ciò mi ha avvantaggiato, giocare a San Siro a 16 anni non è assolutamente facile, ma io ho sempre cercato di mantenere la calma. Provo ogni volta a dare tranquillità e fiducia alla mia squadra, sono un motivatore“. Così Gianlugi Donnarumma ha raccontato i primi passi nel mondo del calcio in una lunga intervista ai canali ufficiali del PSG. E sull’approccio con Parigi dopo l’addio al Milan: “Mi sono trovato subito bene qui, mi hanno accolto benissimo in un grande gruppo. Ci troviamo tutti bene, sto imparando in fretta il francese e la comunicazione coi compagni è molto ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Hovoluto fare il portiere, non sento la pressione e questa è stata la mia forza. L’hogestita, anche quando ero giovanissimo. Ciò mi ha avvantaggiato, giocare a San Siro a 16 anni non è assolutamente facile, ma io hocercato di mantenere la calma. Provo ogni volta a dare tranquillità e fiducia alla mia squadra,un motivatore“. Così Gianlugiha raccontato i primi passi nel mondo del calcio in una lunga intervista ai canali ufficiali del PSG. E sull’approccio con Parigi dopo l’addio al Milan: “Misubitoqui, mi hanno accolto benissimo in un grande gruppo. Ci troviamo tutti, sto imparando in fretta il francese e la comunicazione coi compagni è molto ...

Advertising

Tanziloic : Compo #PSG - Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Diallo, Nuno Mendes - Gueye, Verratti, Wijnaldum - Mbappe, Messi, Di Maria #PSGBRU - hadrien_grenier : ???? Compo PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (c), Diallo, Nuno Mendes - Gueye, Verratti, Wijnaldum - Mbappe, Mess… - sportface2016 : #Psg, #Donnarumma: 'Qui mi sono trovato bene' - napolista : #Donnarumma: «Al Psg sto benissimo. La mia forza è sempre stata non sentire la pressione» Ai canali ufficiali del… - peterkama : Donnarumma: 'Al PSG accolto subito bene, qui sto alla grande e non è cambiato nulla' -