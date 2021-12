Provocò la maxicaduta al Tour de France | se la cava con 1 200 euro di multa

Leggi su italiasera

(Di giovedì 9 dicembre 2021) La donna di 31 anni responsabile delladurante la prima tappa deldenel giugno scorso, è statata di 1.200da un tribunale di Brest. La donna ha alzato un grande cartello di cartone, con i saluti ai nonni, verso le telecamere sul percorso in Bretagna. Il quattro volte campione del mondo a cronometro Tony Martin ha sbattuto contro il cartello ad alta velocità, provocando la caduta di circa 50 ciclisti. La donna inizialmente era fuggita dalla scena, ma si era costituita giorni dopo. Secondo il tribunale, era stata accusata di aggressione negligente e di aver messo in pericolo la vita di altre persone. L’accusa aveva chiesto quattro mesi di reclusione in libertà vigilata per la 31enne. In tribunale l’imputata si era resa conto del pericolo delle sue azioni e si era ...