“Proroga stato d’emergenza nel 2022”. La conferma arriva dal governo: cosa sta succedendo (Di giovedì 9 dicembre 2021) A mali estremi, estremi rimedi. Sembra essere questo l’atteggiamento del governo guidato da Mario Draghi per arginare l’aumento di contagi e scongiurare nuove chiusure. E così si fa strada l’ipotesi di Proroga dello stato di emergenza per altri sei mesi. Era il 31 gennaio 2020 quando l’allora esecutivo di Giuseppe Conte ha proclamato lo stato di emergenza. Ciò è avvenuto, come leggiamo sul sito ufficiale del governo, “dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia”. Nel frattempo gli italiani hanno risposto positivamente alla campagna vaccinale lanciata negli ultimi mesi. Ieri, mercoledì 8 dicembre le dosi somministrate erano in tutto 100 milioni, con l’87% di popolazione sopra i 12 anni vaccinata. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) A mali estremi, estremi rimedi. Sembra essere questo l’atteggiamento delguidato da Mario Draghi per arginare l’aumento di contagi e scongiurare nuove chiusure. E così si fa strada l’ipotesi didellodi emergenza per altri sei mesi. Era il 31 gennaio 2020 quando l’allora esecutivo di Giuseppe Conte ha proclamato lodi emergenza. Ciò è avvenuto, come leggiamo sul sito ufficiale del, “dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia”. Nel frattempo gli italiani hanno risposto positivamente alla campagna vaccinale lanciata negli ultimi mesi. Ieri, mercoledì 8 dicembre le dosi somministrate erano in tutto 100 milioni, con l’87% di popolazione sopra i 12 anni vaccinata. ...

