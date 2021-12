Pronostici di oggi 9 dicembre, Napoli, Roma, Lazio, West Ham in Europa e Conference League (Di giovedì 9 dicembre 2021) Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 9 dicembre, serata decisiva anche in Europa League e Conference League con tre italiane impegnate. Il Napoli ospita il Leicester al San Paolo e la Lazio il Galatasaray all’Olimpico, per la Roma trasferta sul campo del Cska Sofia nel testa a testa con il Bodo/Glimt per il InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 9 dicembre 2021) Eccoci dunque al riepilogo deidi, serata decisiva anche incon tre italiane impegnate. Ilospita il Leicester al San Paolo e lail Galatasaray all’Olimpico, per latrasferta sul campo del Cska Sofia nel testa a testa con il Bodo/Glimt per il InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

InfobettingOdds : RT @infobetting: Pronostici di oggi 9 dicembre, Napoli, Roma, Lazio, West Ham in Europa e Conference - by_the_pool : RT @infobetting: Pronostici di oggi 9 dicembre, Napoli, Roma, Lazio, West Ham in Europa e Conference - infobetting : Pronostici di oggi 9 dicembre, Napoli, Roma, Lazio, West Ham in Europa e Conference - ilveggente_it : ?? #CONFERENCELEAGUE #CSKASofia Vs #Roma è una partita della sesta giornata della fase a gironi della Conference Le… - infoitsport : Pronostici di oggi 9 dicembre, Napoli, Roma, Lazio, West Ham e Tottenham in Europa e Conference League -