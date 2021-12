Professore universitario ucciso a Tarquinia: fermato il presunto assassino di Dario Angeletti (Di giovedì 9 dicembre 2021) Svolta nelle indagini sulla morte di Dario Angeletti, il Professore universitario ucciso con un colpo di pistola alla testa nel primo pomeriggio di martedì scorso a Tarquinia, provincia di Viterbo. Pochi minuti fa sarebbe scattato il fermo a carico di un uomo, sospettato di essere l’assassino del docente 50enne freddato nella sua auto. Dario Angeletti Professore universitario ucciso a Tarquinia: fermato il presunto assassino Dopo la notizia della possibile svolta nel caso di Dario Angeletti – alcune fasi del delitto forse impresse in un filmato di videosorveglianza della zona -, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) Svolta nelle indagini sulla morte di, ilcon un colpo di pistola alla testa nel primo pomeriggio di martedì scorso a, provincia di Viterbo. Pochi minuti fa sarebbe scattato il fermo a carico di un uomo, sospettato di essere l’del docente 50enne freddato nella sua auto.ilDopo la notizia della possibile svolta nel caso di– alcune fasi del delitto forse impresse in un filmato di videosorveglianza della zona -, ...

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: C'è un fermo per l'omicidio del professore universitario Dario Angeletti, ucciso con un colpo di pistola martedì a Tarqui… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'C'è un fermo per l'omicidio del professore universitario Dario Angeletti, ucciso con un colpo di pist… - RaiNews : Professore ucciso a Tarquinia, fermato un uomo - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: C'è un fermo per l'omicidio del professore universitario Dario Angeletti, ucciso con un colpo di pistola martedì a Tarqui… - garridino : @petergomezblog @fattoquotidiano Chi gli impedisce di ritornare a fare il suo lavoro, è professore universitario ha… -