Prof ucciso in auto a Tarquinia | fermato il presunto killer | pista passionale

Un 68enne di Pavia, Claudio Cesaris, è stato fermato per l'omicidio di Dario Angeletti, il biologo marino e Professore dell'Università della Tuscia trovato morto nella sua macchina, nel...

Ultime Notizie dalla rete : Prof ucciso Dario Angeletti, prof ucciso: fermato 70enne/ Movente passionale? 'Lo conosceva bene' ... biologo marino e professore, ucciso lo scorso 7 dicembre. Il giorno del delitto il professore ...l'uomo seduto al lato passeggero avrebbe estratto una pistola esplodendo un colpo alla nuca del prof ...

fermato il presunto omicida del prof ammazzato a tarquinia! - e' claudio cesaris, 68 anni, che... Emilio Orlando per www.leggo.it Claudio Cesaris C'è un fermo nel delitto di Dario Angeletti, il professore universitario ucciso nella sua auto a Tarquinia. Il biologo marino e professore associato dell'Università della Tuscia - sposato e con due figli -

Dario Angeletti, prof ucciso: fermato 70enne/ Movente passionale? “Lo conosceva bene” Dario Angeletti, professore universitario ucciso a Tarquinia: spunta il movente passionale, fermato il presunto killer, un uomo 70enne.

Omicidio di Dario Angeletti a Tarquinia, fermato 68enne ex collega. La pista dell'appuntamento trappola Possibile svolta nel caso dell'omicidio di Dario Angeletti, il professore universitario ucciso con un colpo di pistola martedì a Tarquinia (Viterbo). Un uomo è in stato ...

