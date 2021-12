Prof ucciso a Tarquinia, fermato un uomo per l'omicidio di Dario Angeletti. Il sospettato ha avuto un malore (Di giovedì 9 dicembre 2021) Possibile svolta nel caso dell'omicdio di Dario Angeletti, il Professore universitario ucciso con un colpo di pistola martedì a Tarquinia (Viterbo). Un uomo è stato fermato... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 9 dicembre 2021) Possibile svolta nel caso dell'omicdio di, ilessore universitariocon un colpo di pistola martedì a(Viterbo). Unè stato...

Advertising

QdSit : C'è un fermo per l'omicidio del professore universitario ucciso nel parcheggio delle Saline a Tarquinia, in provinc… - Gazzettino : Prof ucciso a Tarquinia, fermato un uomo per l'omicidio di Dario Angeletti. Il sospettato ha avuto un malore - Profilo3Marco : RT @Corriere: Prof ucciso a Tarquinia, sospettato un ex collega: la sua auto filmata vicino al luogo ... - novasocialnews : Prof ucciso a Viterbo, si indaga su sfera privatahttps:// - middleagewome : Io che appena sento di sottonaggine per una prof penso a quella prof venuta per una sola ora che mi ha ucciso e non… -