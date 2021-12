Problemi al parcheggio di piazza della Libertà, Celano (FI): “Incapacità amministrativa” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Roberto Celano, capogruppo di Forza Italia, sulle criticità registrate presso il parcheggio di piazza della Libertà. Di seguito il testo: Apprendiamo da organi di stampa che a poche ore dalla pomposa inaugurazione del parcheggio di piazza della Libertà, opera costata svariati milioni di euro, si rilevano già evidenti e numerosi infiltrazione. Il solaio mostrerebbe infiltrazioni consistenti, con gocce d’acqua che cadono in maniera copiosa, formando pozzanghere sul suolo di cemento. Eppure avevamo appreso dal solito sbombone presente all’inaugurazione che si stava per aprire al pubblico “il parcheggio tecnologicamente più evoluto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Roberto, capogruppo di Forza Italia, sulle criticità registrate presso ildi. Di seguito il testo: Apprendiamo da organi di stampa che a poche ore dalla pomposa inaugurazione deldi, opera costata svariati milioni di euro, si rilevano già evidenti e numerosi infiltrazione. Il solaio mostrerebbe infiltrazioni consistenti, con gocce d’acqua che cadono in maniera copiosa, formando pozzanghere sul suolo di cemento. Eppure avevamo appreso dal solito sbombone presente all’inaugurazione che si stava per aprire al pubblico “iltecnologicamente più evoluto ...

Advertising

anteprima24 : ** Problemi al parcheggio di piazza della Libertà, Celano (FI): 'Incapacità amministrativa' **… - rivieraweb : Ogni giovedì riceviamo molte segnalazioni dagli abitanti della zona dove si svolge il mercato settimanale di gioved… - messup01 : @giulielle16_ Io ho proprio il blocco del camminare in auto da sola. Se c'è qualcuno accanto non sono tanto in pani… - JohnTitor00000 : Il vaccino forse non risolverà la pandemia ma eliminerà sicuramente i problemi di parcheggio. #GattoThunbergShow - LookInThyHeart_ : @streetloveitaly @jolejole31 Capisco possano esserci dei problemi di organizzazione, ma non può diventare un proble… -