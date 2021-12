Principessa Charlene | il padre rompe il silenzio e gela il mondo intero | “Quasi morta | è grave”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) IldiWittstock ha rilasciato un’intervista esclusiva, parlando della salute della figlia e della sua vita a Palazzo. Sono settimane che, pur essendo tornata a casa,Wittstock appare poco davanti alle telecamere ad al suo popolo. Ladi Monaco, infatti, pare ancora molto debilitata dalle operazioni a cui si è dovuta sottoporre in Sudafrica (dove ha rischiato la vita a causa di un’infezione). Mentre suo marito Alberto prega i giornalisti di lasciare la moglie “in pace”, è stato qualcun altro a prendere parola: si tratta di Michael, ildi. L’uomo ha parlato con i giornalisti della situazione di salute della figlia: in particolare, si è detto molto sicuro della sua guarigione. “Supererà tutto questo” ha assicurato Michael, ...

...Ici Paris aveva rivelato chedi Monaco si trovava in una clinica super lusso in Svizzera per ricevere cure adeguate al suo problema di salute. Veniva anche spiegato che la......di Monaco continua a destare preoccupazione per la sua salute fisica e mentale . Laè la grande assente dell'inaugurazione del villaggio di Natale di Montecarlo a cui hanno ...Parlano gli amici. Charlene di Monaco ha fatto tantissimo parlare di se per la sua eccessiva latitanza da Palazzo Grimaldi. Charlene di Monaco, nonostante sia tornata a casa, sta ancora facendo ...I piccoli sono arrivati alla presentazioni del film mano nella mano della zia che ha così rivestito il ruolo di mamma (Yeslife) Charlene di Monaco, la verità in un pizzino: "Chi è davvero la ...