Primavera | rimonta da urlo | la Supercoppa è della Fiorentina

(Di giovedì 9 dicembre 2021) EMPOLI - Ci vogliono i calci di rigore per assegnare al, con lacapace dire due gol all' Empoli e ribaltare il punteggio nei tempi supplementari prima di ...

EMPOLI - Ci vogliono i calci di rigore per assegnare al Supercoppa, con la Fiorentina capace di rimontare due gol all' Empoli e ribaltare il punteggio nei tempi supplementari prima di essere riacciuffata proprio allo scadere. Dagli undici metri decide la ......dalladei cugini della Fiorentina, così questo derby toscano continuerà ancora ad emozionarci. Eppure, il secondo tempo era iniziato con una clamorosa occasione per l'Empoli, che ...L'allenatore dell'Empoli Antonio Busce ha parlato ai microfoni di Sportitalia al termine della gara persa dalla sua squadra contro la Fiorentina Primavera ... L'obiettivo, dopo la rimonta viola, era ...Diretta Empoli Fiorentina Primavera, risultato finale 6-7 dcr: clamoroso epilogo della Supercoppa Primavera, i viola si impongono ai rigori.